कलम की रौब और फकीरी की मिजाज

मैं तो लिखता हूँ बड़े शौक़ से,

कलम भी चलती है बड़े रौब से।



कुछ लोग रहते हैं बड़े ख़ौफ़ में,

मेरी बातें चुभती हैं उनके दिलों में बड़े ज़ोर से।



कभी दावा नहीं किया कि खूब लिखा है,

बस मन की बात को कलम से कागज़ पर उतार दिया है।



मैं तो हूँ सबका, मगर क्या करूँ,

किस्मत ने ही किरदार कुछ ऐसा बना दिया है।



रुतबा मेरा ऐसा, जैसे कोई लाट साहब आया है,

बिना ताज के ही मैंने अपना सिंहासन सजाया है।



खादी का कुर्ता, खादी का झोला,

बस यही है मेरी पहचान।



जब कलम लेकर बैठ जाता हूँ,

तो शब्दों में सज जाता है मेरा सम्मान।



न तख़्त की चाह, न ताज की अभिलाषा,

कागज़ पर उतर जाए मन की परिभाषा।



उन दरख़्तों से पूछता हूँ मैं हिसाब,

जिनकी छाँव में गुज़रा मेरा जीवन बेहिसाब।



इस नायाब से जीवन में आख़िर क्या कमाया?

मैं तो फ़क़ीर हूँ, इस सच को कैसे झुठलाया?



सीने में आग लिए फिरता हूँ,

जिसे शब्दों में आज तक समाया।



सच्चाई की मूरत बन बैठा हूँ मैं,

तो लोग भी कोसने लगे हैं मुझे।



आख़िर कहूँ तो कैसे कहूँ अपनी दास्ताँ,

जैसे सज रही हो कोई दुल्हन,

वैसे सजा रहा हूँ अपने अल्फ़ाज़ों का कारवाँ।



कैसे कर लूँ खुद अपनी ही बड़ाई,

हर रोज़ खुद से ही होती है मेरी लड़ाई।



बात तो पते की है जनाब,

जो लिख रहा हूँ, खुद पर आज़माई है।



नज़रें फेर लेते हैं अब लोग मुझसे,

बात तो अब जात तक आई है।



अब तो शक करने लगी हैं लुगाइयाँ,

आख़िर कैसी आग तूने लगाई है?

मैंने तो बस सच को आवाज़ दी है,

फिर क्यों इतनी दुनिया घबराई है?



न तलवार उठाई, न किसी से जंग छेड़ी,

बस कलम उठाई तो दुनिया ने नज़रें फेर लीं।



मैं तो आईना लेकर निकला था जनाब,

लोगों ने अपनी सूरत देखकर दुश्मनी कर ली।



-भुनेश्वर अनंत

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एक घंटा पहले