अपनी कीमत पहचान

पड़ोसी, पड़ोसी, पड़ोसी,

सुनते-सुनते कान पक गए मेरे।

उसके कहने पर खुश होना,

उसके कहने पर रोना,

क्या यही कर्म हैं मेरे?



ज़िंदगी मेरी, तमन्नाएँ मेरी,

फिर क्यों रोना है?

अरे, थाम ले बहते आँसुओं को,

अब खुद को पाने में खोना है।



पड़ोसी एक व्यक्ति के चक्कर में,

ना मान तू हार।

अरे, घर से तो निकल ज़रा,

देख कितने हैं तेरे यार।



अरे, लगा ले अपने हौसलों में धार।

अरे, उठ ज़रा, दौड़ लगा ले,

कहने वाले कहते रहें।

कहना तो लोगों का काम है,

वो क्या जानें तेरा दाम है।



अपनी कीमत सस्ते में ना लगाना,

अरे, इन हथेलियों को फौलाद बनाना।

पड़ोसी के चक्कर में हाथ ना जलाना,

अरे, अब तो आसमान में नज़रें गड़ाना।



- भुनेश्वर अनंत

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एक घंटा पहले