आज तो रात भी दिन जैसे लगेगी

धान की इन सुनहरी बालियों को देखकर,

मन उमंगों से भर गया।



सोनहा बाली सूर्य की किरणों में जगमगा रही थी,

ऐ! मेरी मातृभूमि, तुम्हें नमन,

तुम मेरे सोए हुए भाग्य को जगा रही थी।



इन बालियों को देखकर,

मेरा मन नए सपने बुनने लगा।

सोच रहा था, एक आशियाना बनाऊँगा,

अपनी बीवी के लिए बनारसी साड़ी लाऊँगा।



बच्चों ने कहा—बाबा, इस बार नए खिलौने लेंगे,

मैं हँसकर बोला—हाँ बच्चों, इस बार जरूर लेंगे।



धान की फसल जो आई है,

हर दिन त्योहार जैसा लगेगा,

मन खिला-खिला सा रहेगा,

आज तो रात भी मुझे दिन जैसी लगेगी।



मन करता है, इन सुनहरी बालियों को देखता रहूँ,

इनकी सुंदरता में कुछ पल खोया रहूँ।

भूल गया था मैं, कितनी मेहनत से इन्हें कमाया है,

पसीने की हर बूँद ने आज रंग दिखाया है।



बार-बार नमन करता हूँ अन्नदेवी को,

जिसने मेरी मेहनत का मान बढ़ाया है।

आज मेरी झोली खुशियों से भर दी,

और मेरी गरीबी को मुझसे दूर भगाया है।





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35 मिनट पहले