Zindagi kuch is tarah chal PADI hTere saye se aage nikal Chali h.Har Safar me h kami teri...Ruh kuch is qadar Khali PADI h..Hokar sbka sath bhi akela huAb na tera sath chahta hu .Na tujhe bhulna.Mai to muqammal jha chahta hu....Na ibadat ho teri na tera zikra Labo pe aaye ..Ab to azan bhi. Mai km hi padta hu..Labo pe hasi bhi Mai bedhadk hasta hu...Dil ki dhakan aur teri yado ki Aahat si h zindagi ...Chal to PADI h....na Jane KB tk..- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए