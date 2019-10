{"_id":"5d9348aa8ebc3e013c6cbcdd","slug":"bhagwan-singh-teri-yad","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0924\u0947\u0930\u0940 \u092f\u093e\u0926","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

aankho me phir nami h tiri yad mahak uthi h.... sab aane vale aaye bs teri hi kami h....vo jo ro rha h mujh me mere bas me ab nhi h......sab sanehe gujar gaye par ak saneha nhi h....in siskiyo me sayad tiri yad jal rahi h.....vo kab juda hui thi vo kab mil rhi h.........badle me is jha ke teri bat chal rhi h.....