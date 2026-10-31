कविता एक जरिया है खुद से खुद तक पहुंच

कविता एक जरिया है खुद से खुद तक पहुंच

जाने का..एकांत में हम गुमसुम बैठ जाते है

फिर घंटों तक खुद में ही खो जाते है..फिर

कुछ और न नज़र आता है सिवाय जो खुद

का दिल गुनगुनाता है.. खोकर हम खुद में

कही दूर की सैर कर आते है अकेले ही ठीक

है और अकेले ही हम लौट आते हैं.. होती है

उसमें बातें न जाने कितनी ही और हम फुर्सत

में बैठकर खुद में ही मुस्कुराते है..

कुछ और लिखूं कि बस अब रहने दूँ ये शब्द

मन में कई बार आते हैं मगर कलम वही ठहर

जाती है जब कविता परिपूर्ण हो जाती है!!

- ब्यूटी सिंह

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46 मिनट पहले