वो दुनिया के किसी कोने में न मिल पाएगा..!!

अहसास से खामोशी तक का सफर

कभी खुश रहना तो कभी आपसे रूठ जाना

कभी कहना कि आप के लिए मेरी वैल्यू नहीं

है तो कभी कहना कि मैं आपकी धड़कन हूँ

मेरी खट्टी मीठी बातें और आपकी मुस्कुराहटें

मेरा मुँह फुलाना और आपका हमको समझाकर

मनाना कि पागल हैं क्या आप इतना ग़ुस्सा बिना

बात के...और मेरा हक से बोलना तो किसके पास

जाऊ गुस्सा होने..आपकी डांटो में भी हद से ज्यादा

वाला प्यार होता है जो सिर्फ मेरे हिस्से का होता है..

बिना बोले आप मेरे दर्द को महसूस कर लेते है

कोई न भी हो मेरे संग फिर भी आप हमें कभी

अकेला नहीं छोड़ते हैं..मिलता है जो आपके संग सुकून

वो दुनिया के किसी कोने में न मिल पाएगा..!!

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46 मिनट पहले