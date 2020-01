{"_id":"5e1d5b508ebc3e87ea50788a","slug":"azhra-khan-mujhe-khwab-me-rehne-de","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0941\u091d\u0947 \u0916\u094d\u0935\u093e\u092c \u092e\u0947\u0902 \u0930\u0939\u0928\u0947 \u0926\u0947","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Kuch der or Teri bahon me rehne de...Mujhe Teri dhadkne sun lene de...Ha ,,,,,Me janti hu ye khwab h Mera,,Fir bhi tu mujhe is khwab me hi rehne De......