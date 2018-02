{"_id":"5a8dbde84f1c1b05738b8b73","slug":"ayesha-duniya","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0926\u0941\u0928\u093f\u092f\u093e ","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Ye duniya bhi bdi ajeeb hainYha jazbat kuch alfaz kuch or hote hainnaa koi dagar hoti hainNa musafir sath hote hainDil se tanha kahne ko to sb sath hote hainHar mod pr nai raah nae safar hote hainPane chalo kuchHasil kuch or hi mukam hainYe duniya bhi badi ajeeb hainYha jazbat kuch alfaz kuch or hote hain