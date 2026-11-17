नेताजी नामी गिरामी और उनके पास

नेताजी नामी गिरामी

और उनके पास

धन का वृहद कोष है।

किंतु अफसोस

उनमें चरित्र दोष है।।

-अविनाश ब्यौहार

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31 मिनट पहले