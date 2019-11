यह सोच कर डर लगता है

{"_id":"5dc5eb238ebc3e5b4123582e","slug":"atul-sharma-yhe-soch-kr-dar-lgta-hei-1573251875348","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092f\u0939 \u0938\u094b\u091a \u0915\u0930 \u0921\u0930 \u0932\u0917\u0924\u093e \u0939\u0948","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

सोच के डर लगता है कि जब graduation complete हो जाएगी तोक्या हम बदल जाएंगे या वैसे ही सारे यार दोस्त रहेंगे...आगे के सपने सजा रखे हैं मन मेंबड़ा उतावला हूं ज़िन्दगी के अगले पड़ाव को पाने कोफिर ना जाने कभी कभी सोच कर डर लगता है,और समय को रोकने का मन करता है।कहता हूं मुश्किल से ३ साल सह लूंगा ,फिर वापिस इसकी तरफ मुड़ कर ना देखूंगा।फिर उन दोस्तों को खोने के बारे में सोच कर डर लगता है।ये सोच कर डर लगता है तब मेरी टांग कौन खेचेगाफ्री टाइम में किसका सिर खाने को घूमुंगा,यहां २००० का हिसाब नहीं वहां २ रुपए के पेन के लिए किसके साथ लडुंगा ।किसके साथ मूवी देखूूूंगा,और किसके साथ पार्टी करूंगा।ये सोच कर डर लगता है।किसके साथ रात भर जाग कर पडुंगाकौन मेरे नए नए नाम रखेगा,बिना मतलब किसके साथ लड़ूंगाफ़ालतू के टॉपिक पर किसके साथ डिबेट करूंगा।ये सोच कर डर लगता है।किसे सुबह 8:35 पर मैसेज करके पुछूूूंगा कि 9 बजे बाली क्लास लगानी है,ये सोच कर डर लगता है।कौन कहेगा साले तेरे जोक पर हंसी नहीं आई,कौन पीछे से बुला कर कहेगा! आगे देख भाई,ये सोच कर डर लगता है।ढाबे पर चाय किसके साथ पियुंगाऔर वो हसीन पल किसके साथ जियूूूंगा,ये सोच कर डर लगता है।कौन मुझे मेरी काबिलियत पर भरोसा दिलाएगाऔर ज्ययादा हवा में जाने पर जमीन पर लाएगा,कौन हर बात पर मजाक उड़ाएगाअगर किसी मिशन के बारे में बताए तोकोन बोलेगा कि तुमसे ना हो पाएगा।ये सोच कर डर लगता हैकहींसबसे अच्छे दुश्मनसबसे अच्छे दोस्त ना बन जाए।।Special dedicate to my best friend Mohit,AdityaBy:Atul(MCMDAV COLLEGE KANGRA)(मोहित,आदित्य,और मैं अतुल)- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए