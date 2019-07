सावन का महीना

{"_id":"5d3896998ebc3e6cc226992c","slug":"atul-goel-sawan-ka-mahina","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0938\u093e\u0935\u0928 \u0915\u093e \u092e\u0939\u0940\u0928\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Bhigi Bhigi Barsaton Mein, Thandi Thandi Raton MeinTumhare Pass Aana Acha Lagta Hai, Acha Lagta HaiGhata Ban Badal Barse, Aasmaan Me Bijli GarjeAise Mousam Me Bheeg Jana Acha Lagta Hai, Acha Lagta HaiBaharon Me Khushboo Meheke, Chan Chan Payal BajeAise Me Dil Ka Behak Jana Acha Lagta Hai, Acha Lagta HaiSawan Ke Mele Mein, Jhoola Hum JhoolenUspe Tera Yad Aana Acha Lagta Hai, Acha Lagta HaiDin Me Tere Sang Ghume, Thak Kar Khain BaithenAur Tere Bahon Me Kho Jana Acha Lagta Hai, Acha Lagta Hai- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए