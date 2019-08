{"_id":"5d48aa848ebc3e6c901c1497","slug":"ashutosh-kukrety-new-generation","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0928\u0908 \u092a\u0940\u0922\u093c\u0940","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

इस तरह generation smart हो रही है ,Whatsup से शुरू दिन Facebook पर रात हो रही है।Science में चाँद पर जाने की बात हाे रही है,Genration generation से दूर हो रही है।Life कुछ luxury, कुछ costly हो रही है,कुछ प्राचीन नैतिकता free बँट रही है।ज्ञान की बात ना करो हर पल new research हो रही है,अब इस नई खोज में हड़प्पा, सिन्धु कहीं खो रही है।ऊँगलियों के touch में जिंदगीयाँ नाच रही है,नाच में जिंदगी अस्तित्व बिसार रही है।हर दिन develop धरा हो रही है,वसुधैव - कुटुम्बकम भूल रही है ।हर तरफ अधिकारों की होड़ मची है ,कर्तव्य सूची कहीं गुम हो रही है।इस तरह new generation advance हो रही है।आँखों में हया नहीं दिल में दया नहीं, सरेआम जिन्दगी सपाट हो रही हैहर दिन new genration smart हो रही है।- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए