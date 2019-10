उम्मीद भरी उड़ान

{"_id":"5d8f80f78ebc3e93df423a01","slug":"ashu-gariya-ummid-bhari-udan","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0909\u092e\u094d\u092e\u0940\u0926 \u092d\u0930\u0940 \u0909\u0921\u093c\u093e\u0928","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Jrra jrra kamp rha hUmmide bi tut rhi hHosle to gye kmAankhe u he ho gye nmDesh ka y kya haal bnayaDharam k naam pr kiya batwaraKhi prda, khi baal vivah kaKaisa h y jaal bichayaDahej k naam p bitiya jlayeSamaaj m hai y kalnkit saareAaiso ka ho jldi vinashHoga tbhi desh ka vikasNaari ka q apmaan kiya haiJanam to tumhe naari n diya hai..Words by: -Ashu gariyaFrom: -Chamoli, UttarakhandPhn no. 9084912071- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए