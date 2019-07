{"_id":"5d330aa38ebc3e6cc0504a6d","slug":"ashokalra-ashq-the-pain-has-become-a-medicine","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0926\u0930\u094d\u0926 \u092d\u0940 \u0926\u0935\u093e \u0939\u0948 \u092c\u0928\u093e...","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

The Pain has become a medicine...तेरे बख्शे ग़मों ने बनाया जो 'अश्क़' हैहजार ख़ुशियों को आज उससे रश्क़ हैदर्द भी दवा है बना, हदों से गुज़र करहमने कभी इंकार न किया कि इश्क़ है—अशोक 'अश्क़'