Who smelled, who not, the fragrance, only the consequences tell
तीर जब निकल गया कमान से
फिर तो गुज़रेगा ही इम्तिहान से…
अशोक अश्क़