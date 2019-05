सब कुछ नहीं

{"_id":"5cef9f38bdec220785347855","slug":"ashish-pandey-but-sab-kuch-nhi","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0938\u092c \u0915\u0941\u091b \u0928\u0939\u0940\u0902","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

बहुत कुछ कहो but सब कुछ नहींबातें दिल में है पर जुबां पर नहींकहना है वही जो सुनना चाहते थे वह कभीबहुत कुछ कहो but सब कुछ नहींमोहल्ला है वही गलियां है वहीएहसास भी वही अल्फ़ाज़ भी वहीबहुत कुछ कहो but सब कुछ नहींपल है वही घड़ियां है वहीनिगाहें भी वही अफसाने भी वहीबहुत कुछ कहो but सब कुछ नहींअपनी चाहत को रोक रखा है वहीआपका दीदारे हुस्न ही सहीबहुत कुछ कहो but सब कुछ नहींBy... @shish pandey- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए