दर्द ऐसा, कि जिसमें ख़ुद को,भुलाता ही गया,रब्त-ए-दिल, था बहरहाल, निभाता ही गया।किताबे-ज़ीस्त का, ख़ाली सा पड़ा इक सफ़हा,याद बरबस ही, क्यूँ किसी की, दिलाता ही गया।रिसाले-दरमियाँ, सूखा सा इक गुलाब कोई,उस हसीँ दौर का, अहसास कराता ही गया।ग़मे-हयात ने, घेरा जो कभी भी मुझको,शादे-नग़मा सा, इक ये कौन, सुनाता ही गया।फ़िजूल राह, देखते हैं लोग, बारिश की,अश्क़े-सैलाब से, दामन मैं, भिगाता ही गया।बराहे-स्याहो-मुहीबाँ, से घनेरे साए,चराग़े-दिल सा कोई, राह दिखाता ही गया।चलते-चलते जो थके पाँव, जानिबे-मन्ज़िल,हर क़दम, इक नई उम्मीद, जगाता ही गया।कशिश भी इक थी, अलहदा ही कुछ उसमें "आशा",मिरा वजूद, क्यूँ किसी मेँ, समाता ही गया..!रब्त-ए-दिल # दिल का रिश्ता, relationship of heartकिताबे-ज़ीस्त # जीवन की पुस्तक,book of lifeरिसाले-दरमियाँ # किताब,पत्रिका आदि के बीच में, amidst a book or magazineग़मे-हयात # जीवन के दुख, sorrows of lifeशादे-नग़मा # ख़ुशनुमा गीत, cheerful songअश्क़े-सैलाब # आँसुओं की बाढ़, flood of tearsबराहे-स्याहो-मुहीबाँ # पथ पर काले व डरावने, black and dreadful,on the roadजानिबे-मन्ज़िल # अभीष्ट की ओर, towards the destinationरचयिता-Dr.Asha Kumar RastogiM.D.(Medicine),DTCD