" तब्दीली "

निशाँ-ए-तग़ाफ़ुल भी, मिटने लगे हैं,जो सोए थे अरमाँ, मचलने लगे हैं।भला हो, चरागार-ए-इल्म उनका,मिरे ज़ख़्मे-दिल, कुछ तो भरने लगे हैं।असर मेरे इख़लास, का भी हुआ है,जो बिगड़े थे रिश्ते, सुधरने लगे हैं।यक़ीं अब भी आता, नहीं मुझको क्यूँकर,वो हौले से, कुछ बात कहने लगे हैं।हिकारत से, देखा किए जो थे अब तक,हम उनकी निगाहों में, चढ़ने लगे हैं।जिन्हें देखकर, हम थे जीते दहर मेँ,मिरी आशिक़ी पे, वो मरने लगे हैं।ख़ुदाया रखे ख़ैर, दोनों जहाँ मेँ,हमेँ देख कर, वो सँवरने लगे हैं।गवाही को आए हैं, क्यूँ माहो-अँजुम,जो आसार-ए-वस्ल, बनने लगे हैं।हुए वो भी वाक़िफ़, तपिश-इश्क़ "आशा",जो पत्थर भी अब कुछ, पिघलने लगे हैं..!तग़ाफ़ुल # नज़रँदाज़ करना,to neglectचरागार-ए-इल्म # वैद्यक शास्त्र का ज्ञान, knowledge of science of healingइख़लास # सादगी, सच्चा प्रेम, simplicity,true loveहिकारत # घृणा,hateदहर # सँसार, worldमाहो-अँजुम # चाँद-तारे, moon and starsवस्ल # मिलन, meetingतपिश-इश्क़ # प्रेम की ऊष्मा,warmth of love----//----//----//-----रचयिता-Dr.Asha Kumar RastogiM.D.(Medicine),DTCD