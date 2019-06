फ़लसफ़ा-ए-ज़ीस्त

{"_id":"5d0b0d518ebc3e55a46a5b68","slug":"ashakumar-rastogi-falsafa-e-zeest","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u095e\u0932\u0938\u095e\u093e-\u090f-\u095b\u0940\u0938\u094d\u0924","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

बराहे-ज़ीस्त, कुछ मन्ज़र, शदीद आएँगे,जज़्बे-तौफ़ीक़, कभी दिल से ना जुदा करना।दौरे-ग़ुरबत-ओ-गर्दिशाँ से, वास्ता हो कभी,रज़ा ख़ुदा की, मानकर भी तुम बसर करना।शजर बड़े भी, बहुत से पड़ेंगे राहों मेँ,छाँव दे दे कोई, तो उसका शुक़्रिया करना।दोस्त भी कुछ, ज़रूर दिल तेरा दुखाएँगे,सिखाएँगे वो बहुत कुछ, ज़रा सबर रखना।भूला-बिसरा, कोई रफ़ीक़, याद आ जाए,बिन कोई बात, कभी उस से बात कर लेना।दिल-ए-पैमाँ कभी, लबरेज़े-ग़मे-यार जो हो,होठ सीकर के, फ़क़त अश्क़ कुछ बहा लेना।कई रहबर भी, तुझको आइना दिखाएंगे,दिखा के आइना, रुख़सत न उन्हें कर देना।इज़ाफ़े-फ़ासला, इक हुनर-ए-सियासत है,आ के बातों में, क़ुरबतेँ न तुम मिटा देना।शानो-शौक़त भी लुभाएगी, रक्सो-जलसे भी,लुत्फ़ लेना, मगर इन्साँ को ना भुला देना।पुराने राब्तोँ की, यादे-हसीं दिल में रहे,जो ख़लफ़िशार होँ,फ़ौरन ही तुम मिटा देना।जलवा-ए-नूर भले, माहो-आफ़ताब-ए-दहर,दिखे जुगनू जो, तो उससे भी गुफ़्तगू करना।नातवाँ साज़ गर, जवाब भी दे जाए कभी,हसीं-सवाले-तराना, ही गुनगुना लेना।कलम मेँ जान है जब तक, मैं लिखता जाऊँगा,लगे भला तो भले ना, लगे बुरा जो, तो बता देना।याद आएँगे कई लोग, नज़्म ये पढ़ कर,दिल से “आशा” को, कभी पर न तुम भुला देना..!बराहे-ज़ीस्त # जीवन पथ पर,on the path of lifeमन्ज़र # दृश्य,scenesशदीद # कठिन,difficultजज़्बे-तौफ़ीक़ # उत्साह एवं साहस, vigour and courageदौरे-ग़ुरबत-ओ-गर्दिशाँ # कड़की,व अन्य किसी कारणवश गिरा वक़्त,time of financial and other hardshipsशजर # वृक्ष,treeरफ़ीक़ # मित्र, friendदिल-ए-पैमाँ # हृदय रुपी बर्तन,(as if) the utensil of heartलबरेज़े-ग़मे-यार # मित्र अथवा प्रेमी/प्रेमिका के दुख से लबालब भर जाना, filled with sorrow of friend or belovedरहबर # पथप्रदर्शक, नेता आदि,guide,leader etc.इज़ाफ़े-फ़ासला # दूरियाँ बढ़ा देना, to increase the distanceहुनर-ए-सियासत # राजनैतिक दाँव-पेँच, political techniquesक़ुरबतेँ # नज़दीकियाँ,nearnessरक्स # नृत्य, danceजलसे # आयोजन, celebrationsराब्ता # सम्बन्ध, relationshipख़लफ़िशार # मतभेद, differencesजलवा-ए-नूर # प्रकाश की भव्यता, splendour of lightमाहो-आफ़ताब # चाँद और सूरज(का),(of) moon and sunदहर # सँसार (मेँ),(in the) worldनातवाँ # दुर्बल,weakसाज़ # वाद्य यन्त्र, musical instrumentहसीं-सवाले-तराना # गीत के रूप में कोई ख़ूबसूरत सवाल,a beautiful question in the form of a songWritten by-Dr.Asha Kumar RastogiM.D.(Medicine),DTCDEx.Senior Consultant Physician,district hospital, Moradabad.Presently working as Consultant Physician and Cardiologist,sri Dwarika hospital,near sbi Muhamdi,dist Lakhimpur kheri U.P. 262804 M.9415559964हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए