तू और मैंं

{"_id":"5e0758918ebc3e879a409914","slug":"arvind-kumar-shivhare-you","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0924\u0942 \u0914\u0930 \u092e\u0948\u0902\u0902","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

Pyar to rab ki soorat hepyar bachcho ka khel nhiPyar me jokhim jurrat heTu mahkegatu chahkega,tu chamkegaYar gar tujhme fursat heTooMahkeEseGulsan meJeseGuldaudiTooChahkeEseChaman meJeseBulbulTooChamkeEseGagan meJeseSitaraMe hoo sida sada mera pyar vi sida sadaJag ne jahir kardala he kardala aamada- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए