{"_id":"5dfcbc2a8ebc3e87b57f3d75","slug":"arvind-kumar-shivhare-tsunami","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0936\u0940\u0924 \u0932\u0939\u0930","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Ek aadmi tha. Vah bahut kharchila tha.Usko do betiya aur ek beta tha.Vah bachcho ki achchhi parvaris kar rha tha.Unko khud padhata tha,achchhe vidyalay me pdha rha thavah beta beti me koi phark nhi kiya karta thaLekin dharti me chalne vali thandi hwa se bahut darta thaGhar me vah kush tha khush thi uski nariMatka kurta uska hota Bibi ko bnarsi sariVachcho ko jins top pahnatFipcart se sab mangvataEk divash ki bat btayeKya hua tha hal sunaemiya bibi me ho gya jhagdaThoda nhi hua tha tagdaBibi boli tumne hmko kya kiyaAav diya na tav miya ne chhod diyaBibi fate hal bachcho ko lekar nikal gyiDoor nhi ooper hi gyiMausam to bda sardila tha chhat kaSheet lahar lag gyiShighr hi miya ne doctor bulwayaDoctor aaya usne ye samjhaFashion mat kroKhud bcho auro ko bachaoGarm khana garm kapdesekne ke liye ab aag apnaosheet lahar me toSab ek ho jao... hindu muslim sikkh isaiShitlahar me bhai bhai- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए