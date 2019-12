{"_id":"5dfe6f198ebc3e87ce3ead64","slug":"arvind-kumar-shivhare-proverb","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0915\u0939\u093e\u0935\u0924","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Pura yugo me kiya gyaTum aaj karo matHa kaho, kaho basKi Hai yahi kahavatJyo agni parixa denaYe hai ek kahavatAise hi he kai kahavatUnko Kaho karo matTreta me sita ma neDi thi agni parixaAag jalati he duniya ko,yah he uski maryadaMaryada purushottam ramMaryada ki ichchhaChamatkar ko naman nhiDuvidha me khud gaman nhiEk sal ka virah mita kiGeevan bhar ka fir de dalaMata ko vanvas na hotaNa hota jo dhobi salaVando ko samjhao pahleJab bhi kaho kahavatHa Kaho ,kaho basaisa kabhi karo matKahavat, ye hai kahavat