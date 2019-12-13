कविता दो बैलों की

Jaisa ki tulsidas ji ne kaha he
Uttam kheti madhyam van
adham chakri bhikh nidan
Aur me bhi kahta hoon
Karo kisani bno kisan
Pashupalan se bno mahan
padho padhao beta beti
vidyalay lata vigyan
Abhi tak aapne do bailon ki kahani suni hogi.ab sunie kavita do bailon ki_----
Ek krishak,are ek krishak
Ek krishak ke do he bail
teen pago ki chalte gail
Char meel ki yatra karke
Beeghe panch me jate hail
chhai ghante tak khet jotate
sat baje shayam ghar aate
Aath dino sa lagake mail
Nau kilo ki bhoosi khate
Das litar pani pi jate
Gyarah gaj ki rassi bandhe
Barah me jate kab fail
Ek krishak ke do hai bail
...chayavadi kavita
(kriyakalap)
- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।
आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।