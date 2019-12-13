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मेरे अल्फाज़

कविता दो बैलों की

Arvind Kumar Shivhare

Arvind Kumar Shivhare

6 कविताएं

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Jaisa ki tulsidas ji ne kaha he
Uttam kheti madhyam van
adham chakri bhikh nidan
Aur me bhi kahta hoon
Karo kisani bno kisan
Pashupalan se bno mahan
padho padhao beta beti
vidyalay lata vigyan
Abhi tak aapne do bailon ki kahani suni hogi.ab sunie kavita do bailon ki_----


Ek krishak,are ek krishak
Ek krishak ke do he bail
teen pago ki chalte gail
Char meel ki yatra karke
Beeghe panch me jate hail

chhai ghante tak khet jotate
sat baje shayam ghar aate
Aath dino sa lagake mail

Nau kilo ki bhoosi khate
Das litar pani pi jate
Gyarah gaj ki rassi bandhe
Barah me jate kab fail

Ek krishak ke do hai bail
...chayavadi kavita
(kriyakalap)


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