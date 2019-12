कविता दो बैलों की

{"_id":"5df3c7238ebc3e87b2708ab8","slug":"arvind-kumar-shivhare-poem-two-bullocks","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0915\u0935\u093f\u0924\u093e \u0926\u094b \u092c\u0948\u0932\u094b\u0902 \u0915\u0940","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Jaisa ki tulsidas ji ne kaha heUttam kheti madhyam vanadham chakri bhikh nidanAur me bhi kahta hoonKaro kisani bno kisanPashupalan se bno mahanpadho padhao beta betividyalay lata vigyanAbhi tak aapne do bailon ki kahani suni hogi.ab sunie kavita do bailon ki_----Ek krishak,are ek krishakEk krishak ke do he bailteen pago ki chalte gailChar meel ki yatra karkeBeeghe panch me jate hailchhai ghante tak khet jotatesat baje shayam ghar aateAath dino sa lagake mailNau kilo ki bhoosi khateDas litar pani pi jateGyarah gaj ki rassi bandheBarah me jate kab failEk krishak ke do hai bail...chayavadi kavita(kriyakalap)- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए