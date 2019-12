{"_id":"5e05a4f68ebc3e881f4dc923","slug":"arvind-kumar-shivhare-newyear-be-happy","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0928\u0935\u0932 \u0935\u093f\u0939\u093e\u0928","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Pulkit ur man me harshSwikrat ho nootan varahAaya naval vihanprakati ke sachal sakal abhiyanMudit nabh mandal mad muskanVihag karte kalrav kul gansajag swar kare ish ka dhyanSafal din hit karta anumanAaya naval vihanpoorv me lali arun vitanBhramar madmast kare gunjanPushp mahkate taru udyanMadhur makrandit nav kishlanVashudha ka anchal aalishanLaya naval vihanAaya naval vihanMata pita guru ishwar seHath jod prarthna kareNaya varsh jeevan me aaweSada khushi aanand bhareHappy new year 2020All of you... Arvind kumar