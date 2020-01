मेरे सपनों का

{"_id":"5e132d098ebc3e87b57f4d4b","slug":"arvind-kumar-shivhare-my-dream-of","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0938\u092a\u0928\u094b\u0902 \u0915\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Aisa ho mera schoolJisme sab kuchh rhe naveenSamtal hove jiska talBor se yukt jaha par nalImart bne jaha pakkiGhas na uge kahi kbhiKyariya paudho se ho yuktSbhi shalaye bni ho muktHo thoda gram se doorAane ko bachche ho majboorDeewale chhooti ho do gavGramvasi batlade navPathan esa hoki kahiKalao se santusht sbhiSamay ki pabndi bharpoorNikat se jhalak rha ho noorRasoi hove jaha durustKhana khakr bachche chustSda parvesh jaha par svasthRhe gadvesh jaha do mustBaig se yukt sbhi bachcheNirali pratibha ke sachcheRhe anushasan ki shobhaNya koi vanchit bhi hogaEk chaprasi ya karmiSafaai me rkhta hamigamiSadhan sanshadhn ki veenKrishn ji hove vishay praveenSudhari jaye jaha har bhoolAisa ho mera.......................- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए