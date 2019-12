{"_id":"5decb4f78ebc3e1c1969517d","slug":"arvind-kumar-shivhare-mistrey","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u091b\u093e\u092a\u0940 \u0928\u0939\u0940\u0902","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Abhi khabar vo chhapi nhiaj palak to jhapi nhiDin dhal jata hoti shamTumko kya suraj se kamKhari diwale tapi nhiAbhi khabar vo chhapi nhiDuniya me andher ho gyeApradhi kuchh dher ho gyeMoolrome to kapi nhiAbhi khabar vo chhapi nhi...