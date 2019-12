प्रेम का गीत

{"_id":"5e03a4588ebc3e87c70dd681","slug":"arvind-kumar-shivhare-love","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092a\u094d\u0930\u0947\u092e \u0915\u093e \u0917\u0940\u0924","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Pyar ka nam jaroorat hePyar to ek parixa hePyar to dilo ki khvahis hePyar bhikha he dixa hePyar to rab ki soorat hePyar ka nam jaroorat hePyar to dilo ka rishta hePyar kismat se milta heAlag iski farmais hePyar kvita he kissa hePyar me jokhim jurrat hePyar ka nam jaroorat he- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए