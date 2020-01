{"_id":"5e1079938ebc3e696a2ea1bd","slug":"arvind-kumar-shivhare-husband","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092a\u093f\u092f\u093e \u092a\u0924\u093f","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Dil diya, kyo kiya akelaMujhe chhor kyo diya akelaPiya,piya o piyaAaja more piyaBdi yad tumhari aayeBda, mujhko tadpayeMere sine me tumhara dil heTumhare sine mera akelaDil diya, kyo kiya akelaMujhe chhor kyo diya akelaPiya, piya o piyaAaja more piyaHasta he to hasta heRota he to rota hePyar labo me doob doob, kyoKhoob lgata gota akelaDil diya, kyo kiya akelaMujhe chhor kyo diya akelaPiya,piya o piyaAaja more piya.Aaya mai aayya,Aaya mai aaya........