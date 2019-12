{"_id":"5df277088ebc3e87ba643f12","slug":"arvind-kumar-shivhare-heart-hand-and-head-donation-for-living-country","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0928\u093e\u0917\u0930\u093f\u0915\u0924\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Dekho pardeshiyo pe dil aa gyapyar ke sanshodhan vala bill aa gyaKhate he bajate he pate he e namJeete he marte he karte he ye kamhak nagrik jag akhil pa gyadekho perdeshiyo pe dil aa gyaVahy ang ant rang desh ki umangSukh dukh me sda desh hi ke sangchilli vale mausam me chil aa gyaDekho perdeshiyo pe dil aa gya....