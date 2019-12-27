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मेरे अल्फाज़

तब तक मैं शांत नहीं रहूंगा

Arvind Kumar Shivhare

Arvind Kumar Shivhare

20 कविताएं

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35 Views
Jab tak ki
Apne
Laksh ko
Na pa
sakunga
Tab tak ki
Mai
Sukh chain ki
Na sans
Lunga
Manta hoo
Ki
Lakho
Vighn badhaye
Vikat
Aakrant kar
Mujhko
Pathe
Kartavy se
Aa
Dagmagayegi
Magar,
Koi bhi
Adchan ho
Adig
Hokar
Ladunga

Jab tak
Ki
Apne
Laksh ko
Na
Pa sakunga .
Meri purani veer ras ki kavita
Jab mai ek vidyarthi tha
Shahas bdhati,swarsaj ban jaya karti thi
...Arvind kumar shivhare


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