Amber ka jyoti sitarabharat me swarg utaravashudha ne lal pukaraAa jan sangthan savaraHarjan ko Harijan bnaOoch neech ko modaChhuaa chhoot aru dwesh mitaPapachar ka panghat fodaBharat ma ki aanMan ke rakshak gandhiTumne hi chalaaiSaty ahimsha ki toofandhibhart pyodhi se gorokeatiyachar ke ud gyemajhiAajadi ke fande khul gyeFasizm rha na na naziEk langoti vale bapooAru lakho thegoreGandhi le geeta gaytriShakti varh the chhoreGorone dale bhautik hathiyarPrem shakti se ghayal hoSah ske na aisa varBharat sone ki chiriya thiTum iske sundar nynAsmy dekh parchaman bchayaSabko laye chainomanDharti ko swarg bnane valeBharat ke bhagy vidhatasaty putr tumsa pavitrDhany he bharat mataBne sda deeno ke bhrataBhagat singh ka hinsha pathVapuko jra nhi bhayaDeSh ujala pa saktaVatiko kaun bcha payaHalat hi ese the tab kuchhSn stalis ke bhishan dangeDesh vibhajn mag rhe theDhani bne the bhikhmangeEk bat to aur chhipi heBatwara jnta ka bhagGoroko bahut dra baithiAavagmn kranti si aagKhula rhas, sakar swapnLa deta he dwandwDukh Lata man me itna saRite gate jangan chhandVishvas rha na jab apno meMarna hi hota shreyaskarMarte ram nam nikleApna leta hai khud ishwarGyan prakaah batne valeSury sadish aatma ho tumArvind kahe yah yug suneYugpurush mhatma ho tum