मर रहा हूँ मैं

तमाम उम्र इसी ग़म में मर रहा हूँ मैंतू जा चुका है मगर बे-ख़बर रहा हूँ मैंTamaam Umr Isi Gham Men Mar Rahaa Hun Main,Tu Jaa Chukaa Haii Magar Be-Khabar Rahaa Hun Main,,मैं अपने आपको भी अब कभी न देखूँगाये मेरी आँख तेरे नाम कर रहा हूँ मैंMain Apne Aapko Bhi Ab Kabhii Na Dekhunga,Ye Meri Aankh Tere Naam Kar Rahaa Hun Main,,निकल पड़ा है उसे देखने को शहर तमामयहाँ तो अपने ही साए से डर रहा हूँ मैंNikal Parda Haii Use Dekhne Ko Shahar Tamaam,Yahan To Apne Hi Saaye Se Darr Rahaa Hun Main,,ये मेरे जिस्म को यूँ थाम ने से क्या होगाये मेरी जाँ को पकड़ लो के मर रहा हूँ मैंYe Mere Jism Ko Yun Thamne Se Kyaa Hoga,Ye Meri Jaa.n Ko Pakard Lo K Mar Rahaa Hun Main,,अजीब उसकी तो जादू भरी निगाहें हैंहमेशा उसके ही ज़ेर-ए-असर रहा हूँ मैंAjeeb Uski To Jadu Bhari Nigahen Hain,Hamesha Uske Hi Zer-e-Asar Rahaa Hun Main,,वो देखता भी तो बस देखता ही रह जातासुना जो उसने के जाँ से गुज़र रहा हूँ मैंWo Dekhta Bhi To Bas Dekhtaa Hi Rah Jataa,Sunaa Jo Usne K Jaa.n Se Guzar Rahaa Hun Main,,मकान-ए-जिस्म में अर्पित अजब है तन्हाईयहाँ न रहना था मुझको मगर रहा हूँ मैMakaan-e-Jism Men Arpit Ajab Hai Tanhaai,Yahan Na Rahna Tha Mujhko Magar Rahaa Hun Main,,~Arpit Sharma "Arpit"