मैं ख़ुद को भूल जाता हूँ

{"_id":"5d4bbc178ebc3e6d216fe85a","slug":"arpit-sharma-main-khud-ko-bhul-jata-hun","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0948\u0902 \u0959\u0941\u0926 \u0915\u094b \u092d\u0942\u0932 \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0942\u0901","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Hasii.n Hain Kis Kadar Manzar, Main Khud Ko Bhul Jaata Hun !!Tumhare Shahar Me Aakar, Main Khud Ko Bhul Jata Hun !!हसीं हैं किस कदर मंज़र मैं ख़ुद को भूल जाता हूँतुम्हारे शहर में आकर मैं ख़ुद को भूल जाता हूँNahi.n Rahta Zaraa Bhi Hosh Mujh Ko Aane Jane Ka !Tumhare Pass Me Aakar, Main Khud Ko Bhul Jata Hun !!नहीं रहता ज़रा भी होश मुझ को आने जाने कातुम्हारे पास में आकर मैं ख़ुद को भूल जाता हूँMain Kya Hun, Koun Hun, Rahti Nhi.n Kuch Bhi Khabar Mujh Ko !Tumhari Yaad Mein Aksar, Main Khud Ko Bhul Jata Hun !!मैं क्या हूँ कौन हूँ रहती नहीं कुछ भी ख़बर मुझकोतुम्हारी याद में अक्सर मैं ख़ुद को भूल जाता हूँMera Sona Bhi Kya Hai Jagna Kya Intizar-E-Shab !Pardaa Rahtaa Hai Ye Bistar, Main Khud Ko Bhul Jata Hun !!मेरा सोना भी क्या है जागना क्या इंतिज़ार-ए-शबपड़ा रहता है ये बिस्तर मैं ख़ुद को भूल जाता हूँYe Mera Jism Meri Ruh Usko Sounp Di Maine !Koi To Hai Mere Andar, Main Khud Ko Bhul Jata Hun !!ये मेरा जिस्म मेरी रूह उसको सौंप दी मैंनेकोई तो है मेरे अंदर मैं ख़ुद को भूल जाता हूँAjab Si Khud-Framoshi Hai Mujh Par Raat Din Tari !Mere Ae Dost Pard Mantar, Main Khud Ko Bhul Jata Hun !!अजीब सी ख़ुद-फ़रामोशी है मुझ पर रात दिन तारीमेरे ए दोस्त पड़ मंतर मैं ख़ुद को भूल जाता हूँNa Main Deewana, Farzana Na Main Parwana Ae "Arpit" !Ta'ajjub Hai Mujhe Kyuu.nkar, Main Khud Ko Bhul Jata Hun !!न मैं दीवाना फरज़ाना न मैं परवाना ए "अर्पित"तअ'ज्जुब है मुझे क्यूँकर मैं ख़ुद को भूल जाता हूँArpit Sharma "Arpit"- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए