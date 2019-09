{"_id":"5d7f92098ebc3e0169687a2c","slug":"arpit-sharma-ghazal-1568641545354","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u095a\u095b\u0932","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Tum Kabhi Raahe Muhabbat Se Guzar Kar Dekho,,Gam Ke Dariya Me Bhi Ik Baar Utar Kar Dekho,,तुम कभी राह-ए-मुहब्बत से गुज़र कर देखो,ग़म के दरिया में भी इक बार उतर कर देखो,,Aashk Ankho Me To Hothon Pe Hasi Dekhoge,Aaine Me Meri Yaado Se Sanvar Kar Dekho,,अश्क आँखों में तो होठों पे हँसी देखोगे,आईने में मेरी यादो से संवर कर देखो,,Mere Halate Shabo Roz Ko, Tanhai Ko,Ghar Pe Aaye Ho To Kuch Roz Taher Kar Dekho,,मेरे हालात-ए-शब-ओ-रोज़ को तन्हाई को,घर पे आए हो तो कुछ रोज़ ठहर कर देखो,,Kya Ajab Lutf Hai Hangame Ka Aalam Hai Yhan,Chand Taron Meri Basti Me Utar Kar Dekho,,क्या अजब लुत्फ़ है हंगामे का आलम है यहाँ,चाँद तारों मेरी बस्ती में उतर कर देखो,,Tum Pashepusht Mujhe Karte Ho Ruswa Jag Me,Samne Aao Mere Baat To Kar - Kar Dekho,,तुम पसेपुस्त मुझे करते हो रुसवा जग में,सामने आओ मेरे बात तो कर-केेे देखो,,Aaj "Arpit" Hai Yahi Dil Me Tamnna Meri,Hai Yahi Dushmane Jaa Is Pe Hii Mar Kar Dekho,,आज "अर्पित" है यही दिल में तमन्ना मेरी,है यही दुश्मने जाँ इस पे ही मर कर देखो,,~Arpit Sharma "Arpit"