रहती है ख़्यालों में वो

{"_id":"5d7f8ffd8ebc3e93ab3b7857","slug":"arpit-sharma-ghazal-1568641021211","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0930\u0939\u0924\u0940 \u0939\u0948 \u0959\u094d\u092f\u093e\u0932\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0935\u094b","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

रहती है ख़्यालों में वो हुस्न की शहज़ादी पर मिलती है सालों में वो हुस्न की शहज़ादीRahti Hai Khayalo Me , Wo Husn Ki Shahzadi,,Par Milti Hai Salo Me , Wo Husn Ki Shahzadi,,लगती है परी जैसी ख़वाबों में ख़्यालों में बिखरे हुए बालों में वो हुस्न की शहज़ादीLagti Hai Pari Jaisi Khabo Me Khayalo Me,Bikhre Huye Balo Me , Wo Husn Ki Shahzadi,,मन चाहा जवाब उसको ये इश्क़ नहीं देता उलझी है सवालों में वो हुस्न की शहज़ादीMn Chaha Jawab Usko Ye Ishq Nhin Deta,Uljhi Hai Sawalo Me , Wo Husn Ki Shahzadi,,क्या मौसमें सरमा को रंगीन बनाती है है रेश्मी शालों में वो हुस्न की शहज़ादीKya Mousame Sarma Ko Rangin Banati Hai,Hai Reshmi Shalo Me , Wo Husn Ki Shahzadi,,उस जैसा कोई चेहरा ढूंढे से नहीं मिलता रहती है मिसालों में वो हुस्न की शहज़ादीUs Jaisa Koi Chehra Dhundhe Se Nhin Milta,Rahti Hai Misalo Me , Wo Husn Ki Shahzadi,,तस्वीरे ग़ज़ल बन कर अरमान के काग़ज़ पर छपती है रिसालों में वो हुस्न की शहज़ादीTasweere Gazal Ban Kar Arman Ke Kagaz Par,Chapti Hai Risalo Me , Wo Husn Ki Shahzadi,,ख़ुश्बू ही लुटाती है जिस सम्त भी जाती है महके हुए गालों में वो हुस्न की शहज़ादीKhushbu Hi Lutati Hai Jis Samt Bhi Jati Hai,Mahke Huye Galo Me , Wo Husn Ki Shahzadi,,चाले तो चली लाखों "अर्पित" ने लुभाने को आती नहीं चालों में वो हुस्न की शहज़ादीChaale To Chali Lakho "Arpit" Ne Lubhane Ko,Aati Nahin Chaalo Me , Wo Husn Ki Shahzadi,,Arpit Sharma "Arpit"