{"_id":"5d7f8fd38ebc3e01475793fc","slug":"arpit-sharma-ghazal-1568640979001","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u091c\u093f\u0938\u094d\u092e \u092c\u0947-\u091c\u093e\u0928 \u0939\u0948","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

जिस्म बे-जान है पड़ा हूँ मैंहै गुमाँ रात को मरा हूँ मैंJism Be-Jaan Haii Parda Hun MainHaii Ghumaa.n Raat Ko Maraa Hun Mainकिस जगह आज खो गया हूँ मैंअपने साये को ढूँढता हूँ मैंKis Jagah Aaj Kho Gaya Hun MainApne Saye Ko Dhundhta Hun Mainआँसुओं का नहीं हिसाब कोईबहते दरिया पे ही खड़ा हूँ मैंAansuo Ka Nahin Hisab KoiBahte Dariya Pe Hi Khada Hun Mainहै नहीं कोई साथ में मेरेकिससे ये बात कर रहा हूँ मैंHai Nhin Koi Sath Me MereKisse Ye Baat Kar Raha Hun Mainअब हवाओ में ढूँढिएगा मुझेख़ुद में भी अब नहीं रहा हूँ मैंAb Hawao Me Dhundhiyega MujheKhud Me Bhi Ab Nhin Raha Hun Mainघर के आईने से पता पूछोअब उसी में छुपा हुआ हूँ मैंGhar Ke Aaine Se Pta PuchoAb Usi Me Chupa Hua Hun Mainउसकी हर चीज़ मुझको रोती हैजिस मकाँ में कभी रहा हूँ मैंUski Har Chiz Mujhko Roti HaiJis Makaa.n Me Kabhi Raha Hun Mainधूप देखे हुए ज़माना हुआकितनी रातों को सो चुका हूँ मैंDhoop Dekhe Huye Zamana HuaKitni Raato Ko So Chuka Hun Mainख़ुद को भुला हुआ हूँ मैं "अर्पित"ये बताए कोई कि क्या हूँ मैंKhud Ko Bhula Hua Hun Main "Arpit"Ye Bataye Koi Ke Kya Hun Main~Arpit Sharma "Arpit"हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए