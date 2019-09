{"_id":"5d7f8ef38ebc3e93c734b3f7","slug":"arpit-sharma-ghazal-1568640755606","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u091c\u0939\u093e\u0901 \u092e\u0947\u0902 \u0906\u091c \u0915\u0932","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

जहाँ में आज कल सभी बहम, नाराज़ रहते हैं ,हमारी जान हम तुमसे तो कम, नाराज़ रहते हैं,,Jhaa.n Me Aaj Kal Sabhi Baham, Naraaz Rahte Haii,Humari Jaan Hum Tumse To Kam, Naraaz Rahte Haii,,ज़रा सी बात पे कहती हो क्यूँ तुम हमसे इठला के,करो न बात अब हम से के हम, नाराज़ रहते हैं,,Zara Si Baat Pe Kahti Ho Kyu.n Tum Humse Ithlaa Ke,Karo Na Baat Ab Hum Se K Hum, Naraaz Rhte Haii,,फ़क़ीरों से कोई पानी ही ले आओ, चमत्कारी,जो मेरे जान-ओ-दिल है वो सनम, नाराज़ रहते हैं,,Fakiro.n Se Koi Pani Hi Le Aao, Chmatkari ,Jo Mere Jaan-O-Dil Hai Wo Sanam, Naraaz Rahte Haii,,दुआ हक़ में हमारे पीरो मुर्शिद रोज़ फरमाओ,मुक़ामें फ़िक्र है दोनों ही हम, नाराज़ रहते हैं,,Dua Haq Me Humare Peero Murshid Roz Farmaao,Muqame Fikr Hai Dono Hi Hum, Naraaz Rahte Haii,,ग़नीमत है यही, इनसे था अपनी जान का ख़तरा,चलो अच्छा है जो अहले सितम नाराज़ रहते हैं,,Ganimat Hai Yahi , Inse Tha Apni Jaan Ka Khatra,Chlo Acha Hai Jo Ahle Sitam, Naraaz Rahte Haii,,तुमारा साथ हो तो मंज़िलों थकता नहीं हूँ मैं,तुम्हारे बिन नहीं उठते क़दम, नाराज़ रहते हैं,,Tumhara Sath Ho To Manzilo Thkta Nhi.n Hun Main,Tumhare Bin Nhi.n Uthte Qadam, Naraaz Rahte Hai,,क़दम रखे हैं जब से तुमने मेरे दिल के आँगन में,ख़ुशी अठखेलियाँ करती हैं, ग़म नाराज़ रहते हैं,,Qadam Rakhe Hai Jab Se Tumne Mere Dil Ke Aagan Me,Khushi Athkheliya.n Karti Hain Gam, Naraaz Rahte Haii,,मुझे देखा है जब से मुस्कुराकर आपने "अर्पित",उसी दिन से सभी ज़ुल्मो सितम, नाराज़ रहते हैं,,Mujhe Dekha Hai Jabse Muskurakar Aapne "Arpit",Usi Din Se Sabhi Zulmo Sitam, Naraaz Rahte Haii,,~Arpit Sharma "Arpit"