{"_id":"5d7f8dff8ebc3e014a688ca2","slug":"arpit-sharma-ghazal-1568640511038","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0907\u0938 \u091c\u093f\u0938\u094d\u092e \u0938\u0947 \u092f\u0947","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Mere Is Jism Se Ye Saans Juda Kar Legi !!Isse Zyada Mera Ae Mout Tu Kya Kar Legi !!मेरे इस जिस्म से ये साँस जुदा कर लेगी,इससे ज़्यादा मेरा ए मौत तू क्या कर लेगी,,Sidhi Sadhi Si Wo Ladki Bhi Nhin Hai Itni !Jo Meri Baat Mein Aakar Jo Kahaa Kar Legi !!सीधी साधी सी वो लड़की भी नहीं है इतनी,जो मेरी बात में आकर जो कहा कर लेगी,,Zindagi Bhar Ke Liye Sath Hai Ye Tera Mera !Zindgi Bhar Tu Kahaa Mera Bataa Kar Legi !!ज़िंदगी भर के लिए साथ है ये तेरा मेरा,ज़िंदगी भर तू कहा मेरा बता कर लेगी,,Mere andar Hi Jo Baithi Hai Ye Aawaz-E -Khmosh !Jab Tujhe Dekhegi Hangama Bapaa Kar Legi !!मेरे अंदर ही जो बैठी है ये आवाज़-ए-ख़ामोश,जब तुझे देखेगी हंगामा बरपा कर लेगी,,Alvida Kahta Hun Re Aaj Ye Duniya Tujh Ko !Tu Mere Sath Bataa Ab Kyaa Bura Kar Legi !!अलविदा कहता हूँ रे आज ये दुनिया तुझ को,तू मेरे साथ बता अब क्या बुरा कर लेगी,,Uski Yaad Aayegi Shab Bhar Wo Nhin Aayega !Raat Ye Dard Ki Lazzat Ko Siwa Kar Legi !!उसकी याद आएगी शब भर वो नहीं आएगा,रात ये दर्द की लज़्ज़त को सिवा कर लेगी,,Jiska Maqsad Hi Charogo Ko Bujhana Tahra !Ye Hawa Kaise Chrago Pe Dayaa Kar Legi !!जिसका मक़सद ही चराग़ो को बुझाना ठहरा,ये हवा कैसे चराग़ो पे दया कर लेगी,,Usse Umeed-E-Wafa Aisi Nhin Hai "Arpit" !Zindgi Bhar K Liye Mujhse Nibha Kar Legi !!उससे उम्मीद-ए-वफ़ा ऐसी नहीं है "अर्पित",ज़िंदगी भर के लिए मुझसे निभा कर लेगी,,~Arpit Sharma "Arpit"हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए