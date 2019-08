एक मासूम लड़की

{"_id":"5d4e99fb8ebc3e6cba54c725","slug":"arman-riva-khan-ek-masoom-ladkiek-masoom-sochmasumiyat-ki-tarah-sochna-maa-baap-ki-ladli-beti","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u090f\u0915 \u092e\u093e\u0938\u0942\u092e \u0932\u0921\u093c\u0915\u0940","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

Kish tarah likhun dile haal..Haal to sunana aata nhi..Mujhe apna gam dikhana aata nhi..Ro jati hun logo ki baton se.. Main wo ladki hun jo saham jati hun..Logo ki baton se..Aakhir kish tarah likhun dile haal..Mera dil to bada behaal..Pareshaan dil ko shamjhati hun..Main to ro kar hash jati hun..Saham kar main apna gam chhipa leti hun..Q ki maina ladki hun..is baat ko soch kar khamosh ho jati hun..- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए