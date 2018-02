{"_id":"595e61cd4f1c1b805b8b466f","slug":"arman-ali-chirag","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u091a\u093f\u0930\u093e\u0917\u093c","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Mere ghar ka chirag bewfa ho gya.Kuch baki na raha,dhhua ho gya.Meri khak e hsti slamt rahi bs,Yahi ak charcha yaha waha ho gya.Bda najuk dour tha wo mere dosto,Me kya tha our kya ho gya.Khushi thi gm tha ya kuch or,Jisne bhi dekha bs khafa ho gya.Wqt e grdish ne kya bigada he mera,Pahle sher tha ab sher'shah ho gya.Mera ghar jla mgr khushi he mujhe,Mere ghar se roshan jaha ho gya.