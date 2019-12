हार नहीं मानना है....

{"_id":"5de4b38b8ebc3e54eb2a8d8b","slug":"armaan-armaan-har-nhi-manna-hai","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0939\u093e\u0930 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092e\u093e\u0928\u0928\u093e \u0939\u0948....","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

har nhi manna haimaa ne bataya ,papa ne sikhya hlahro s ladke par jana haihar ni manna haihar ni manna haikanto me s tuje gulab niklna haisamndur s.moti churana haihar ni manna haihar ni.mamna haijo kamiya reh gai use sudarna haikahaniyon.s hi ek itihas bannna haihar ni manna haihar ni manna haijis tarah ek tilli jungel ko jala deti husi tarah ek galt soch insan ko.hara deti hkhudko bhut bulanad bnna haihar ni manna haihar ni manna haidos na hath ki lakiro ko ,na kismat ko dos tehrana hai.raste bhut katin he manjil pr parcham lehrana haihar ni manna haihar ni.manna haidukh or dard ko muskura k bitana hai14 baras bhagwan ke kast khudko yd dilana hailoha yuhi sona ni ban jati use bi aag m jalna haigeer geer ka utna h choto ko bulana haihar ni manna hai.har ni.mannna hai- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए