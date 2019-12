{"_id":"5ded43608ebc3e1bb94d8510","slug":"aparna-pandey-beckoning","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092a\u0941\u0915\u093e\u0930","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Har yug me yahi hota aya hai...Hamesha se ladkiyo pr hi q kaher dhaya hai ....Kabhi Seeta to kabhi sati ko jalaya hai ...Johar kar k unhone khud ko bachaya hai ....Jaha jala kr khud ko bachana pade ...Jaha darana pade awaj uthane k lie ...Us purush pradhan desh k mariyada sikhate hai ...Bhool kar apni hade ...Hume sabr ka path padhate hai...Are dheere bolo koi sun lega...Kabhi ye b sikhao are tumse koun panga lega ....Hume tehzeeb sikhate sikhate tumkhud apni mariyada bhool gye ....Ban kr vehshi darinde...tumare ghr me bhi maa beti h kya ye bhool gye ?Us maa ko tum pr ghin ayegi ... Kaise behanumhe tumhe apna bhai batayegi .... ???