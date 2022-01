Loving songs &poetry

I can almost say it, u r mine u r mine

Talk with me ,walk with me ,forever ever

I can't think to live without you

So don't leave me alone ,never ever

I am gonna dedicate my whole life for you,

I wanna say I love you

Cause, only you are the one for me..



