आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   MAN K KISI KONE MAI
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

मन के किसी कोने में

ANURADHA TYAGI

ANURADHA TYAGI

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मन के किसी कोने में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज कुछ चीज़ें टूटती-सी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़हन में विचार डूबते-से हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धड़कनें भी डोलती-सी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिलोदिमाग़ कुछ भटके से हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की नैया डोलती सी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भावनाओं के भँवर में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबकुछ डूबता-सा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़ दिया जिस आँगन को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी में मन टहलता सा क्यूं है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूनी-सी इन आँखों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सावन बरसता सा क्यों है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संसार की इस भागदौड़ से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन मुँह मोड़ता-सा क्यों है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ पास होते हुए भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ खोया-खोया-सा क्यों है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद कुछ रिश्ते छूटकर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन से कभी नहीं छूटते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ आँगन पीछे छूटकर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादों में कभी नहीं टूटते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ दर्द कहे नहीं जाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ आँसू बहाए नहीं जाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कुछ घर ऐसे होते हैं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्हें छोड़ तो आते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अपने भीतर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी निकाल नहीं पाते।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree