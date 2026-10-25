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कार्तिक पूर्णिमा और मेरा जन्मदिन

ANURADHA TYAGI

ANURADHA TYAGI

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            आज कार्तिक पूर्णिमा है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मेरा जन्मदिन भी 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज मैं पहचान की हो गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचकर यक़ीन नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या सचमुच इतने साल बीत गए?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त का ये सफ़र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब इतना लंबा हो गया…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या किया, क्या पाया, क्या खोया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन ने आज फिर ख़ुद से पूछा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनगिनत सवाल हैं दिल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जवाब एक भी नहीं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ख़्वाब अधूरे रह गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अपने पीछे छूट गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रिश्ते वक़्त के साथ बदले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ फ़र्ज़ निभाते-निभाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम ख़ुद से ही रूठ गए…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी दूसरों की ख़ुशियों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ख़ुशी तलाशती रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी सबके चेहरे पर मुस्कान रखकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने मन की बात छिपाती रही…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज चाँद भी पूरा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कार्तिक की पावन रात भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मन के किसी कोने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अधूरी-सी बात भी…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र का एक और पन्ना पलटा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी ने एक और साल दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मिला, उसे भाग्य समझा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बिछड़ा, उसे वक़्त के हवाले किया…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज जन्मदिन पर बस इतना-सा सवाल है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस जीवन की भागदौड़ में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबके लिए जीते-जीते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या कभी अपने लिए भी जी पाई हूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज कोई उत्सव नहीं मन से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस ख़ुद से मिलने की आस है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीते कल का हिसाब नहीं चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आने वाले कल से एक विश्वास है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे प्रभु!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन के शेष सफ़र में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना उजाला भर देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अधूरा रह गया अब तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे स्वीकार करने का साहस देना…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और इस पूरे चाँद की तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे मन को भी पूर्णता देना।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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