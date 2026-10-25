कार्तिक पूर्णिमा और मेरा जन्मदिन

आज कार्तिक पूर्णिमा है…

और मेरा जन्मदिन भी

आज मैं पहचान की हो गई,

सोचकर यक़ीन नहीं होता,

क्या सचमुच इतने साल बीत गए?

वक़्त का ये सफ़र

कब इतना लंबा हो गया…

क्या किया, क्या पाया, क्या खोया,

मन ने आज फिर ख़ुद से पूछा,

अनगिनत सवाल हैं दिल में,

पर जवाब एक भी नहीं…

कुछ ख़्वाब अधूरे रह गए,

कुछ अपने पीछे छूट गए,

कुछ रिश्ते वक़्त के साथ बदले,

कुछ फ़र्ज़ निभाते-निभाते

हम ख़ुद से ही रूठ गए…

कभी दूसरों की ख़ुशियों में

अपनी ख़ुशी तलाशती रही,

कभी सबके चेहरे पर मुस्कान रखकर

अपने मन की बात छिपाती रही…

आज चाँद भी पूरा है,

कार्तिक की पावन रात भी,

पर मन के किसी कोने में

एक अधूरी-सी बात भी…

उम्र का एक और पन्ना पलटा,

ज़िंदगी ने एक और साल दिया,

जो मिला, उसे भाग्य समझा,

जो बिछड़ा, उसे वक़्त के हवाले किया…

आज जन्मदिन पर बस इतना-सा सवाल है—

इस जीवन की भागदौड़ में

सबके लिए जीते-जीते,

क्या कभी अपने लिए भी जी पाई हूँ?

आज कोई उत्सव नहीं मन से,

बस ख़ुद से मिलने की आस है,

बीते कल का हिसाब नहीं चाहिए,

आने वाले कल से एक विश्वास है…

हे प्रभु!

जीवन के शेष सफ़र में

इतना उजाला भर देना,

जो अधूरा रह गया अब तक,

उसे स्वीकार करने का साहस देना…

और इस पूरे चाँद की तरह

मेरे मन को भी पूर्णता देना।

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एक घंटा पहले