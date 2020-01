{"_id":"5e29fdb88ebc3e4b2b120707","slug":"anubhav-mishra-bhaiya-digital-hua-jamana","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092d\u0948\u092f\u093e \u0921\u093f\u091c\u093f\u091f\u0932 \u0939\u0941\u0906 \u091c\u093c\u092e\u093e\u0928\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

भैया डिजिटल हुआ ज़माना (Part-2)वो नन्हें मुन्ने बच्चों का हर शाम पार्क में खेलने जाना,Youtube ने चुरा ली वो पहले वाली मस्ती और वो हसीन फ़साना,भैया डिजिटल हुआ ज़माना...वो दोस्तों के साथ बेखौफ बारिश में छत पर नहाना,फिलिंग rainy with 28 others ने चुरा लिया वो पहले वाला याराना,भैया डिजिटल हुआ ज़माना...वो बसंत पंचमी पर खरीदने को मांझा और पतंग दो महीने पहले से ही पैसे बचाना,अभी तो बहुत tym है तब तक रिचार्ज ही करा लेता हूँ ने चुरा लिया वो बचपन वाला फ़साना,भैया डिजिटल हुआ ज़माना...वो बच्चों का किताबों से भरा बस्ता उठाकर रोजाना स्कूल को जाना,अब तो लैपटॉप की ऑनलाइन पढ़ाई ने चुरा लिया वो मौज वाला ज़माना,भैया डिजिटल हुआ ज़माना...वो शाम होते ही सारे बच्चों का गली में खलने आ जाना,अब तो PUBG जैसे गेम्स के बीच कहीं खो सा गया वो ज़माना,भैया डिजिटल हुआ ज़माना...वो टूर प्लान करना family के साथ और फ्रेश करने को Mind जाना घूमने कहीं,अब FB live, or Photos clik करने में ही उलझ के रह गया सफर वो सुहाना,भैया डिजिटल हुआ ज़माना...वो हॉस्टल में दोस्तों के साथ मिलकर कुछ शानदार खाना पकाना,अब Zomatto पर ऑर्डर कर देता हूँ ने चुरा लिया वो यादगार फ़साना,भैया डिजिटल हुआ ज़माना...हजार तो नहीं केवल गिनती के चार थे पर जितने भी थे यार हथियार थे,अब तो long distance friendship में ही फँस गया वो दोस्ती का फ़साना,मोहब्बत भी अब वो शिद्दत वाली नहीं रही,मोहब्बत के हर App पर दो-चार से चलता है याराना,भैया डिजिटल हुआ ज़माना...Anubhav Mishraheartly imaginations- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए