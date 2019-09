दिल की आवाज

{"_id":"5d8b7cdb8ebc3e939e47032f","slug":"anu-sinha-dil-ki-aawaz","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0926\u093f\u0932 \u0915\u0940 \u0906\u0935\u093e\u091c","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

ek tu h ek mai, jaise ndi k do kinarerab ne jora pr mujhe h sath rahna teretu aazad hona chahe mujhse, mai bhi udna chahuek baat sunsath bandha hua h to bandh aise hipas h to pas rh tu pr sath na chal tuhu mai tere liye buri to rhne de mujhe buriab na bnna humsafar koijo mera nhi wo mera nhitu h kisi ka to sath rah whiband hu ek kmre me or smjhu puri duniya tujhe pr duniya teri jaise kharab nhiek tu aur ek maiab na sath rhna mujhe- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए