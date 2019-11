वो एक चिड़िया..

{"_id":"5dca99f58ebc3e5b25085c6e","slug":"anu-pradhan-wo-ek-chidiya","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0935\u094b \u090f\u0915 \u091a\u093f\u0921\u093c\u093f\u092f\u093e..","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Wo ek chidiya udna chahti hai, pinjre se bahar jana chahti hai..Badla hai mausam, badla hai mizaj uska,Ek naayi udaan bharna chahti hai..Manzil ka to kuch pata nahi, naye raaste phir talaashna chahti hai..Qaid hai, par use kaun rok paya hai,Jiske irade ho mazboot, use kaun piche chod paya hai..Raaste naye hote h, mushkil se bhare hote hai,chalna usne seekha hai unpe, rukna usne nahi jaana hai..Apni manzil pe jake samajh wo jati hai,safar to sari zindagi ka hai karwaan ki tarah..Chalte hi jaana hai..Sahil ko kinara milta hai, toh theher wo jata hai..Raaste ko manzil jo milti hai, toh ruk wo jata hai..Bhar aaye udaan uche aasmano ki,andhere me ghosle ko talashti hai..Thak jati hai jab, neend me kho jati hai..Na kuch paya tha beete lamho me usne,phir bhi din nikalte hi gaa k sab ko jagaati hai..anu pradhan..- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए