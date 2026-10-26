जीत या सीख

हर कदम पर एक नई राह,

हर मुश्किल में छिपी है चाह।

जीत मिले तो नाम कमाना,

हार मिले तो सीख के जाना!

गिरकर उठना, बढ़ते जाना,

अपने हौसले को आज़माना।

जीत का जश्न तो सभी मनाते,

सीख से ही इतिहास बनाते!

ना हार से डर, ना जीत पे इतराना,

मेहनत के दीप को दिल में जलाना।

आज नहीं तो कल सही,

कोशिश करने वालों की हार नहीं!

मंज़िल पाना काम है अपना,

ऊँचा रखना हर एक सपना।

जीत मिले या सीख का दान,

दोनों से बनता इंसान महान!

जीत हो तो गर्व से सर उठाना,

सीख मिले तो फिर आगे बढ़ जाना!

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एक घंटा पहले